Петербуржцам пообещали 100 тысяч рублей за поиск пропавшей собаки

Сотрудники поисково-спасательного отряда попросили жителей Санкт-Петербурга помочь им найти собаку породы дратхаар по кличке Шельма.

Четвероногое животное прибыло в Северную столицу из Нижнего Новгорода для участия в соревнованиях кинологов-спасателей, однако пропала в середине июля. Последний раз ее видели в лесу на границе Выборгского и Приозерского районов, где проходил один из этапов мероприятия. Спасатели не могут найти Шельму уже второй месяц, и прост помощи петербуржцев.

Кроме того, после просмотра камер видеонаблюдения, установленных на заправке в деревне Лупполово, кинологи-волонтеры заметили похожую собаку с темно-коричневой шерстью. Тому, кто найдет исчезнувшую Шельму живой или мертвой обещают 100 тысяч рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Известно, что собака охотно идет на контакт с людьми, но боится других крупных представителей своего вида.

Ранее в приюте для собак на Ржевке погибло четыре питомца в результате начавшегося пожара.