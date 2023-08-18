Примерно 25% взрослых россиян не имеют детей

Каждый четвертый житель России перестал заводить детей. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Так, согласно исследованию, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), с 2014 года доля россиян, не имеющих детей, выросла на 4 п.п. Из 1,5 тысячи опрошенных респондентов 27% имеют одного ребенка, 35% стали родителями дважды, а три наследника имеют только 9% россиян. При этом 25% жителей страны рассказали, что не имеют детей.

Кроме того, 42% опрошенных заявили, что, по их мнению, на данный момент обстановка для рождения детей не самая благоприятная. Подавляющее большинство респондентов считают необходимым иметь стабильный источник дохода и жилье для начала воспитания малыша.

Ранее стало известно, что в ближайшие годы Санкт-Петербург ожидает падение рождаемости. Количество новорожденных начнет падать уже в 2024 году.