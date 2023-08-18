Власти РФ утвердили календарь праздничных дней в 2024 году

Власти РФ утвердили календарь праздничных дней в 2024 году
Фото: Baltphoto

Новогодние выходные начнутся с 30 декабря, а майские праздники вновь будут разбиты на две части.

Календарь с выходными и праздничными днями был опубликован в официальном Telegram-канале Правительства России 18 августа. Так, в 2024 году россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Нерабочими днями будут 23, 24 и 25 февраля, а также три дня в марте с 8 по 10 число.

«Кроме того, нерабочие дни перенесены: с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля, с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря», — говорится в сообщении.

В связи с этим майские праздники в 2024 году начнутся 28 апреля. Первая их часть завершиться 1 мая, после чего придется выйти на работу. Зато спустя неделю можно будет снова отдыхать четыре дня подряд – с 9 по 12 мая. Отмечается также, что новый календарь утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее жителям России рассказали о традициях и запретах во время празднования Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа.

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