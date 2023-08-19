«Пионерская» открылась после капремонта

Объект сдали раньше срока. Пассажирам стация стала доступна на три дня раньше планируемого.

Станция метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга снова открыта для пассажиров. Она начала работать после капитального ремонта. Известно, что работы были завершены на несколько дней раньше запланированного срока. Информацией об этом поделились в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Планировалось, что «Пионерскую» откроют 22 августа, но она начала работать уже в субботу, 19 августа. Станцию начали ремонтировать 24 июня, в этот же день ее закрыли для пассажиров. На «Пионерской» планировали заменить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут досрочно открыть после ремонта.