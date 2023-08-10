Станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут досрочно открыть после ремонта

Станцию метро «Пионерская» в Петербурге могут досрочно открыть после ремонта
Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что станцию метро «Пионерская» откроют после ремонта на три дня раньше срока.

По словам Полякова, все запланированные работы на станции уже завершены и она готова принимать новых пассажиров. Он также отметил, что изначально планировалось открыть «Пионерскую» 22 августа, но специалисты справились на три дня раньше.

«На мой взгляд, работы выполнены качественно», – подчеркнул вице-губернатор Северной столицы. Его слова приводит «Петербургский дневник».

Чиновник также сообщил, что в ходе ремонтных работ на станции были установлены пандусы для маломобильных граждан. Кроме того, Поляков не исключил, что в будущем на «Пионерской» проведут реконструкцию подземного вестибюля.

Напомним, станцию закрыли на ремонт 24 июня, однако предпринятые Смольным меры по запуску дополнительных маршрутов не удовлетворили запросы петербуржцев.

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