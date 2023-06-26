Дополнительно запущенный транспорт после закрытия «Пионерской» не удовлетворил запросы петербуржцев

В Петербурге с 24 июня закрыта станция метро «Пионерская». Петербуржцам за последнее время приходится приучаться пользоваться наземным общественным транспортом из-за ряда закрытий станций метро и введенных ограничений. Однако трудности, связанные с движением дополнительным маршрутов, все еще вызывают недовольство местных жителей.

Дополнительный транспорт работает с перебоями

Чтобы снизить количество пассажиров, которые не могут вовремя добраться до места назначения из-за закрытия «Пионерской», в городе запустили дополнительные автобусы по 29 маршрутам, а также открыли три новые автобусные линии. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Однако петербуржцы в комментариях под этой записью парируют — все не так «сладко». «Почему дополнительные маршруты работают до 20:00, тем более в будние дни?», — вопрошает одна из жительниц города. Другая комментатор отмечает, что ее в выходной день «задавили от Пионерской до Черно речки и обратно». Петербурженка переживает, что в будний день ситуация ухудшится. Ожидаемо, понедельник принес именно такую давку.

«Это шутка или издевательство?»

«Почему 153 автобус выезжает из депо на Хасанской раз в час? «, — недоумевает другой горожанин. В комитете отмечают, что «на фактические интервалы движения городского транспорта оказывают влияние заторы на пути следования». Однако такой ответ вызвал еще больше вопросов: «Там расстояние меньше километра. О каких таких заторах и онлайн отображении идёт речь, если я каждый вечер прихожу на эту остановку в одно и тоже время и жду по часу транспорт, который должен стартовать из депо с интервалом максимум в двадцать минут? Это шутка или издательство?» Однако вопрос так и остался риторическим.

Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказывала о введенных ранее дополнительных маршрутах.