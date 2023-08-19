В Ленинградском зоопарке рассказали о самочувствии детеныша капибары Капитоши

Малыш стал активным и общается с соседями по вольеру. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Детеныш капибары Капитоша чувствует себя хорошо после выхаживания сотрудниками Ленинградского зоопарка. Информацией об этом поделились в пресс-службе зоосада.

Петербуржцев и гостей Северной столицы пригласили посмотреть на Капитошу, однако предупредили, что малыш может испугаться шума, даже радостного и восторженного. В зоопарке отмечают, что Капитоша очень активный, хорошо кушает, дружит со своими соседями по вольеру – буроголовыми тамаринами и кроликом, а также очень любит общаться со своей «приемной мамой», которая выкормила его.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке Петербурга впервые за 16 лет родился манул. В пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга напомнили, что разведение манулов – сложная задача, поэтому рождение малыша стало настоящим событием для Ленинградского зоопарка и всего города.