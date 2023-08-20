Петербуржцам рассказали, чем опасен «пивной живот»

Петербуржцам рассказали, чем опасен «пивной живот»
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Каждые лишние десять сантиметров в объемах талии увеличивают риск преждевременной смерти. Это касается как женщин, так и мужчин.

Зачастую жир на животе может начать откладываться из-за возрастных или гормональных изменений. Но «пивной живот» растет из-за потребления повышенного количества калорий – в сравнении с их расходом. Об этом в беседе с журналистами заявляют медицинские специалисты.

Как сообщает «Деловой Петербург», диетолог Наталья Круглова пояснила, что «пивной живот», не всегда имеет отношение к злоупотреблению пивом. Напиток калорийный и его обычно пьют в больших количествах. Также он усиливает аппетит. «Пивной живот» возникает у мужчин при обхвате талии более 102 сантиметров. У женщин он растет при обхвате от 88 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог рассказала о лучших напитках для утоления жажды в жару.

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