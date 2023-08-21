Компании из Петербурга стали лидерами СЗФО по экспорту

Компании из Петербурга стали лидерами СЗФО по экспорту
Фото: Baltphoto

Компании из Санкт-Петербурга признаны победителями в девяти из 17 номинаций окружного этапа всероссийской премии «Экспортер года».

Лучшими признаны предприятия «Акватория», «Балтика» и «ЛЕНЭКО». Они заняли все призовые места в пяти номинациях и были удостоены премии «Экспортер года», сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Отмечается, что победителей определила единая окружная конкурсная комиссия и петербургские компании стали лидерами в СЗФО в девяти из 17 номинаций.

«Российский экспортный центр всегда готов оказать им и всем остальным отечественным экспортерам любое содействие», — отметила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Напомним, премия «Экспортер года» присуждается тем организациям и предпринимателям, кто достиг наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров или услуг.

Ранее Петербург стал лидером по количеству выданных кредитов на покупку частных домов среди регионов СЗФО.

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Компании из Петербурга стали лидерами СЗФО по экспорту
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