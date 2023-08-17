Петербург стал лидером в СЗФО по количеству выданных кредитов на покупку частных домов

За первую половину 2023 года жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО) взяли кредитов на покупку или строительство частных домов (ИЖС) на сумму в 17,2 млрд рублей, при этом значительная часть одобренных заявок пришлась на Санкт-Петербург.

Так, например, в июле 2023 года в СЗФО взяли кредиты на общую сумму в 4 млрд рублей, но половина объема пришлась на Петербург, сделав его лидером по количеству одобренных кредитов. Также половина ипотек была оформлена именно на самостоятельную стройку ИЖС, пишет РБК со ссылкой на данные Сбера.

Рост на рынке частного строительства аналитики связывают с сезонной активностью. Свой вклад также внесли и законодательные реформы, и распространение льготных программ на загородные объекты. Отметим также, что условия выдачи ипотеки также стали более мягкими, что позволяет жителям Северной столицы в полном объеме осуществить свои планы на постройку загородного дома.

Ранее аналитики заметили, что в Петербурге начался рост цен на однокомнатные квартиры.