Около 27% россиян не имеют сбережений

Аналитики ВЦИОМ решили узнать, в какой валюте жители России хранят свои сбережения, однако, как выяснилось, больше четверти респондентов совсем не имеют накоплений.

По данным исследования, большинство россиян (68%) предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Примерно 6% опрошенных признались, что «свободные деньги» переводят в доллары, а еще 4% отдают предпочтения евро или другим валютам. При этом 27% респондентов заявили, что не имеют сбережений.

Стоит также отметить, что за курсом валют при этом следят 58% жителей России, а каждый пятый наблюдал за ситуацией на бирже регулярно. Не интересуются ситуацией 63-66%, говорится в сообщении на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее стало известно, что только треть жителей Петербурга следят за курсом валют, причем чаще всего интересуются вопросом люди с высокой зарплатой.