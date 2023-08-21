В Петербурге начались работы по созданию парка на Смоленке

Жители Санкт-Петербурга сообщили о начале работ по созданию нового парка в устье реки Смоленки.

В Василеостровском районе Северной столицы началось возведение парка, в котором, по планам, должны появиться детские игровые площадки, освещение, подсветки, дорожки и мусоросборники. На данный момент рабочие уже отметили территории для будущей застройки, вбив колышки в землю на границах участка.

Кроме того, по информации 78.ru, в ближайшее время рабочие поставят забор, который отгородит территорию парка. На территорию уже завезли оборудование и бытовки. Стоит отметить, что подрядчик пообещал сохранить взрослые деревья и пообещал привести землю хорошего качества.

Напомним, в конце июля также стало известно о создании Линейного парка на западе Васильевского острова, который станет частью проекта по благоустройству района.