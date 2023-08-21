Арктический салон откроется в Петропавловской крепости к концу августа

Цикл мероприятий, посвященный освоению Арктики, пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 27 августа.

Жители и гости Северной столицы смогут увидеть уникальные экспонаты и арт-объекты, посвященные освоению и развитию Арктики. Цель мероприятия – создать арктическую атмосферу и дать всем желающим почувствовать себя исследователем. На три дня территория Петропавловской крепости будет устлана «айсбергами», а также фигурами белых медведей.

Мероприятие можно будет посетить бесплатно, однако посетителям необходимо зарегистрироваться заранее. Стартует Арктический салон с 25 августа, пишет «Петербургский дневник».

Напомним, впервые мероприятие прошло в городе на Неве год назад, и было принято решение сделать его ежегодным. Курировать мероприятие будет Комитет по делам Арктики.

Ранее в Петербурге начались работы по созданию турмаршрутов в Арктику.