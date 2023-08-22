Время героев: в Петербурге открылся фестиваль документального кино

Торжественная церемония международного фестиваля документального кино «RT. Док: Время героев» состоялась в одном из старейших кинотеатров города «Аврора». В поддержку участников специальной военной операции выступили певица Юта, поэтесса Анна Долгарева, телеведущая Яна Поплавская и поэтесса Луганской народной республики Елена Заславская. За три дня фестиваля жители города смогли увидеть 17 документальных фильмов о героях СВО, встретиться с авторами киноработ и принять участие в круглых столах.

Под аплодисменты зрителей на сцену поднялись участники СВО, которые приехали с передовой на церемонию открытия. Среди них — бойцы с позывными Рокот, Тур, Бо, Ахмат, Смочь, а также Дмитрий Руденко, Максим Козлов, Роман Дрогавцев, ветеран СВО, сотрудник Михайловской военной артиллерийской академии Даниил Кошлаков и др.

Фестиваль открыла премьерная картина режиссёра документального канала RT Олега Некишева «Банда Бассотти. Цвет красный». По сюжету — это история итальянских музыкантов, которые выступают на европейских сценах с призывом остановить преступления Киева в Донбассе.

По словам режиссера фильма Олега Некишева, героями фильма стали итальянские музыканты, которые организовали караван антифашистов в поддержку Донбасса и сейчас выступают со своими песнями перед европейцами.

«На съёмках в Италии была постоянная опасность нападения существующих местных групп фашистов. Один такой случай как раз и произошёл в Милане. Перед выступлением пришла мощная группа поддержки с дубинками и стала закрывать все двери, чтобы нас защитить, в случае необходимости», — вспоминает режиссёр фильма Олег Некишев. «Мы запустили наш фестиваль в годовщину СВО. Стартовали в Москве, потом были Краснодар, Казань, а теперь — Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. Здесь вы увидите 17 фильмов. Это истории военных, добровольцев, медиков, волонтёров, женщин, военкоров и простых жителей Донбасса, которые ежедневно находятся под обстрелами. И сегодня я приглашаю вас зайти «за ленточку» вместе с нашими военкорами», — обратилась ко всем присутствующим Екатерина Яковлева, руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля «RT.Док: Время героев» «Спасибо организаторам, что пригласили нас выступить информационными партнëрами фестиваля. Мы полностью поддерживаем текущую повестку и переживаем за каждого, кто сейчас защищает нашу страну. Несмотря на то что мы находимся так далеко, я знаю точно, что даже через расстояние ребята чувствуют нашу поддержку и любовь», — сказала генеральный директор «Радио Зенит», руководитель обособленного подразделения «Газпром-Медиа» Жанна Люкшина.

На церемонии открытия выступила заслуженная артистка РФ Юта с песнями «За ленту», «Жили-были», «Струна», «Zа жизнь!».

«Сегодня я много выступаю в зоне СВО, как я это называю, по зову сердца. Как могу, поддерживаю наших военных и мирных жителей, которым сейчас очень непросто. Часто бываю в госпиталях и выступаю перед ребятами, которые проходят реабилитацию», — поделилась впечатлениями певица.

Церемония открытия началась с музыкального произведения русского композитора-неоклассика Игоря Скворцова «Время», продолжилась подборкой стихотворений в поддержку героев СВО в прочтении поэтессы Анны Долгаревой и демонстрацией хроник 1942 года о работе военных корреспондентов во время блокады Ленинграда, материалы которых легли в основу фильма-обвинения, который продемонстрировали на Нюрнбергском процессе.

«Телеведущая, актриса и общественный деятель Яна Поплавская прочитала одно из писем, адресованных сыну Климу, который в конце 2022 года стал военкором и сейчас снимает историю СВО.»

«Когда меня спрашивают о сыне, мне сложно что-то сказать. Ещё мой дед говорил, что у мужчины есть одна важная работа: если страна в беде, то мужчина должен идти воевать, — обратилась к гостям Яна Поплавская. — Это одно из моих писем, которые я пишу своему сыну туда, «за ленточку». Каждое письмо матери — больше чем письмо. Это оберег и молитва. Пишите письма. Бывает так, что письмо — единственная радость, которая согревает и даёт уверенность в том, что тобой гордятся, тебя любят, тебя ждут».

На фестивале была представлена персональная фотовыставка «Донбасс-2022» фронтового корреспондента редакции «Российской газеты» Владимира Аносова, посвящённая ежедневным будням наших солдат на фронте. Также прошла творческая встреча с поэтессой Луганской Народной Республики Еленой Заславской, которая прочитала 12 стихотворений из своего сборника.