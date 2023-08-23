Петербуржцев предупредили о дожде и холоде 23 августа

День будет прохладным по сравнению с аналогичным в прошлом году. Об этом заявил специалист.

В среду, 23 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Информацией об этом поделился синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Погода в Северной столице будет формироваться из-за «противоборства» дождливого атмосферного фронта и гребня скандинавского антициклона. Из-за этого ожидается облачность, местами дожди. Температура воздуха составит +18-20 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы готовят вопросы вице-губернатору Полякову для прямой линии. Поляков курирует деятельность комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, поэтому на прямой линии все желающие смогут задать вице-губернатору вопросы, соответствующие его профилю.