Петербуржцы готовят вопросы вице-губернатору Полякову для прямой линии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков проведет прямую линию и ответит на вопросы горожан о торговле, инновациях и транспорте.

Очередной эфир с чиновником Смольного состоится 24 августа в 20:00 по московскому времени. Поляков курирует деятельность комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, поэтому на прямой линии все желающие смогут задать вице-губернатору вопросы, соответствующие его профилю.

Главной темой станет та, по которой будет больше всего обращений. Задать вопрос можно через официальную страницу чиновника в социальной сети «ВКонтакте», или по телефону 246-79-49.

Стоит отметить, что жители города на Неве не раз жаловались на работу общественного транспорта, а скандал со строительством стоянки автобусов на территории зеленой зоны не утихает несколько недель. При этом сам Поляков считает наличие площадки.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о возведении отстойно-разворотного кольца для автобусов на Парнасе.