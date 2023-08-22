Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело о строительстве стоянки автобусов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь потребовал от исполняющего обязанности главы управления СК по Санкт-Петербургу Олега Бобкова завести уголовное дело о халатности при выдаче проектно-разрешительной документации.

Днем ранее, 21 августа, прокуратура Выборгского района Петербурга отменила уголовное дело о строительстве отстойно-разворотного кольца для автобусов на Парнасе. Однако, по информации пресс-службы СК, следствие не может проводить проверки для выяснения всех обстоятельств дела.

В связи с этим Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовный процесс и предоставить ему доклад о ходе и результатах расследования. В ведомстве также отметили, что решение надзорного органа будет обжаловано. При необходимости СК планирует обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков отметил важность строительства новой площадки для автобусов.