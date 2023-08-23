В России стали больше ездить по платным дорогам

В России стали больше ездить по платным дорогам
Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Мужчины чаще ездят по платным дорогам, чем женщины. Они также больше платят.

Аналитики изучили историю платежей своих клиентов и обнаружили увеличение числа транзакций по оплате проезда на платных автомагистралях. Сравнительно с маем-июлем 2022 года, показатель увеличился на 9,4%. Платные дороги стали более популярными как у мужчин, так и у женщин.

Как сообщает 110km.ru, в среднем, проезд по платной дороге в мае-июле 2023 года стоил 609 рублей, это на 35% больше, чем годом ранее – 454 рубля. Примечательно, что мужчины платят больше, чем женщины: 628 против 561 рубля. Кроме того, мужчины чаще отдают предпочтение проезду по платной дороге, чем женщины, в среднем, в три раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге план по ремонту дорог выполнен на 80%. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

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