В Петербурге план по ремонту дорог выполнен на 80%

Работы ведутся в разных районах. Об этом сообщили в Смольном.

План по ремонту дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах в Петербурге завершен почти на 80% от годового объема, это порядка 700 тысяч квадратных метров. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

За прошедшую неделю дефекты асфальтового покрытия устранили на территории 28 тысяч «квадратов», также на грунтовых дорогах отремонтировали 13 тысяч квадратных метров покрытия. Ремонт дорог проводят в разных районах города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе Петербурга из-за ремонта дорог изменится движение шести маршрутов. СПб ГКУ «Организатор перевозок» предупредил жителей Санкт-Петербурга об изменении шести автобусных маршрутов на улице Седова в Невском районе. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте «Организатора перевозок».