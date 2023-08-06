В Невском районе Петербурга из-за ремонта дорог изменится движение шести маршрутов

СПб ГКУ «Организатор перевозок» предупредил жителей Санкт-Петербурга об изменении шести автобусных маршрутов на улице Седова в Невском районе.

Из-за дорожно-ремонтных работ 7 и 8 августа автобусы №31,58, 95, 114, 116 и 253 будут ездить в объезд улицы Седова по новым маршрутам, говорится в сообщении пресс-службы «Организатора перевозок».

Так, автобус №31 будет идти от площади Бехтерева к станции метро «Елизаровская», но через улицу Бабушкина проходить не будет. Маршрут автобуса №95 пройдет от станции метро «Ломоносовская» по Большому Смоленскому проспекту и улицы Седова. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте «Организатора перевозок».

Напомним, ночью с 5 на 6 августа в Петербурге из-за ремонта на мосту Александра Невского также изменится маршрут двух трамваев.