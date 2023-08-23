Фанаты Анджелины Джоли гадают, кому посвящены ее новые тату на средних пальцах

Анджелина Джоли сделала новые татуировки – надписи на средних пальцах рук. Фотография с художествами на теле актрисы просочилась в сеть, однако текст на ней замазан. Поклонники начали строить теории, кому же посвящены загадочные надписи. Основная версия родилась быстро – тату посвящены Брэду Питту.

Фанаты актрисы «зацепились» за расположение татуировок. По их мнению, рисунки на средних пальцах могут принадлежать только бывшему мужу. Пользователи сети даже предположили несколько вариантов текста: «Пошел ты, Брэд!», «Черт возьми, Брэд!». Есть и более креативные варианты, например, «Had a Brad time».

Татуировщик, который и выложил фотографию, поспешил успокоить общественность. Он заявил, что надписи никак не связаны с Брэдом Питтом. Тем не менее поклонники Джоли не отказываются до конца от своей версии и ждут не замазанные снимки.

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