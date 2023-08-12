Билан показался фанатам с белокурой спутницей

У певца был тяжелый опыт совместной жизни. Он рассказывал о нем ранее.

Российский 41-летний артист Дима Билан ни разу не вступал в брак и не имел опыта длительных отношений, о которых бы знали фанаты. Но поклонники все же надеются, что звезда найдет свою любовь и создаст семью. В одном из интервью Билан рассказал, что однажды был близок к браку с женщиной не из мира шоу-бизнеса, они ждали двойню, но случился выкидыш, а после отношения сошли на нет.

Как сообщают «7 дней», поклонники бурно отреагировали на новую фотографию Димы с блондинкой. Артист заявил, что они едут в путешествие. Как оказалось, спутница певца – актриса Виктория Маслова. Вероятно, звезды участвуют в одном проекте. Однако поклонники рады видеть Диму счастливым, пусть хоть и с просто коллегой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что брат певца Бориса Моисеева объяснил нежелание бороться за наследство артиста.