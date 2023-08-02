Брат певца Бориса Моисеева объяснил нежелание бороться за наследство артиста

Советский и российский певец Борис Моисеев скончался в сентябре 2022 года, однако завещал все свое имущество не родственникам, а своему концертному директору и помощнику Сергею Гороху. Споры за наследство артиста длились несколько месяцев, однако родной брат звезды Маркс Толкач признался, что от судебных тяжб просто устал.

Последние годы жизни исполнитель хита «Святая ложь» с трудом передвигался, плохо говорил и почти все свое время проводил в московской квартире. После двух перенесенных инсультов певец перестал показываться на публике, а одним из тех, кто контактировал с ним чаще всего, стал Сергей Горох. После смерти знаменитости выяснилось, что все свое имущество Моисеев завещал именно концертному директору. Данный факт возмутил брата артиста, который много лет назад переехал с семьей из России в Канаду.

По словам родственника знаменитости, последние два года он пытался дозвониться до брата, но каждый раз оказывался проигнорирован. Мужчина уверен – когда Моисеев подписывал бумаги о передаче наследства своему помощнику, он просто не соображал, что делал. В интервью kp.ru, Толкач признался, что пытался «восстановить справедливость» и через звездного юриста хотел доказать фиктивность дарственной, но не смог. Спустя несколько дней адвокат пропал, а нового специалиста Толкач нанимать не планирует.

«Я пожилой человек, сил на борьбу не осталось. Прилететь в Россию не смогу. С моим здоровьем уже тяжело переносятся такие поездки. Думаю, нет смысла бороться, все уже прибрал к рукам Горох», — сказал 83-летний брат Моисеева.

Он также добавил, что все имущество из московской квартиры его родственника Горох давно перевез. Кроме того, по словам Толкача, один из четырех апартаментов в Москве концертный директор уже продал. Другие квартиры певца, которые находятся в Болгарии и Юрмале, Горох пока не трогал, уверен мужчина. Вести безбедную жизнь Гороху пока помогают банковские счета звезды шоу-бизнеса и деньги с продажи недвижимости, заключил Толкач.

Напомним, ранее пользователи Сети отреагировали на фотографии звезды фильма «Вызов» из Таиланда. Артистка сфотографировалась со слоном в раздельном купальнике, вызвав неодобрение части своих поклонников.