Петербургские семьи с детьми-инвалидами получили более 2 млрд рублей на улучшение жилищных условий

Средний размер выплаты на семью – 10 млн рублей. Об этом заявили в Смольном.

В 2023 году в Петербурге выделили дополнительное финансирование на улучшение жилищных условий семей с детьми-инвалидами. Так, уже 201 семья с детьми-инвалидами получила средства на приобретение или строительство нового жилья на общую сумму 2,1 млрд рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Всего в городе на Неве для поддержки таких семей выделено 2,34 млрд рублей. В 2023 году город планирует оказать содействие 225 семьям с детьми-инвалидами. Средний размер выплаты на семью – 10 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инвалиды и пенсионеры Петербурга могут получить право на бесплатный проезд в 2024 году. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина предложила ввести бесплатный проезд в городе для инвалидов и пенсионеров.