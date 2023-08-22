Инвалиды и пенсионеры Петербурга могут получить право на бесплатный проезд в 2024 году

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина предложила ввести бесплатный проезд в городе для инвалидов и пенсионеров.

О своей инициативе депутат написала в Telegram-канале, отметив, что на данный момент пенсионеры и инвалиды имеют право на ежемесячную выплату на проезд. Однако Шишкина предложила наделить данные категории граждан особыми льготами, предусматривающими право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Выплаты, которые были установлены ранее, при этом сохранятся.

Она также опубликовала ответ на ее запрос от вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова. Он отметил, что данный вопрос прорабатывается в правительстве Петербурга, однако уточнил, что в случае предоставления инвалидам и пенсионерам права на льготный проезд, сумма недополученных доходов от поездок увеличится на 5,4 миллиарда рублей в год.

«Считаю, город может себе это позволить», — заключила депутат.

Напомним, ранее в Петербурге соцвыплаты на покупку жилья предоставили пяти ветеранам.