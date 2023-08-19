В Петербурге пяти ветеранам предоставили соцвыплаты на покупку жилья

Некоторые категории петербуржцев получили средства без очереди. Об этом сообщили в Смольном.

Из федерального бюджета блокадникам выделили 27 млн рублей на приобретение жилья. Средства поступили горожанам в рамках социальной выплаты. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны, получившие этот статус до 1 января 2005 года, получили выплаты вне очереди. Мера поддержки оказывается средствами из бюджета страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей единовременной выплатой по поручению президента. В пресс-службе Минтруда отметили, что единовременную выплату получат все указанные лица в период с декабря 2023 года по январь 2024 года по случаю 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.