На Плуковских высотах появился один из самых больших в России геоглиф

Надпись будут видеть пассажиры воздушных бортов. Ее проектировала команда специалистов.

На Пулковских высотах появился один из самых больших геоглифов в России в виде надписи: «Я люблю Петербург». Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В сообщении отмечается, что надпись была нанесена на специальную ткань, прикрепленную к земле. Теперь геоглиф смогут видеть пассажиры самолетов, улетающих и прилетающих в город на Неве со стороны Экспофорума. Проект подготавливала команда специалистов и инженеры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аэропорт Пулково обслужил больше 10 млн человек на внутренних рейсах с начала 2023 года. Таким образом, аэропорт смог сохранить второе место среди российских аэропортов, опередив московские Внуково и Домодедово. Больше всего россиян покинуло Пулково 28 июля.