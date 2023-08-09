Аэропорт Пулково обслужил больше 10 млн человек на внутренних рейсах с начала 2023 года

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково за первую половину 2023 года обслужил больше 10 миллионов пассажиров на внутренних рейсах.

Начиная с января 2023 года Пулково обслужило больше 10 миллионов человек, которые летели из одного города страны в другой. Таким образом, аэропорт смог сохранить второе место среди российских аэропортов, опередив московские Внуково и Домодедово.

Кроме того в июле текущего года сотрудники воздушной гавани обслужили 2,3 миллиона пассажиров, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, пишет «ЧП Столица».

Больше всего россиян покинуло Пулково 28 июля, когда по разным направлениям из аэропорта улетели 80 тысяч человек. Больше всего рейсов было направлено в Москву, Сочи и Калининград, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее стало известно, что в Пулково запустят новую систему подачи такси, которая сократит время ожидания автомобилей для пассажиров.