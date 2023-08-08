В Пулково запустили новую систему подачи такси

Горожане смогут воспользоваться опцией уже сейчас. Для машин действует специальная площадка.

В петербургском аэропорту Пулково запустили новую систему подачи такси. Время ожидания машины не будет превышать двух минут. Информацией об этом поделились в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

Теперь таксисты могут парковаться на специальной «накопительной» площадке на территории аэропорта. Это парковка P9 на 44 машиноместа, расположенная в 100 метрах от выхода из воздушного порта. Водителю потребуется 1-2 минуты, чтобы забрать пассажира у выхода из терминала — на первой линии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поездки на такси могут подорожать в полтора раза из-за осенних нововведений. Осенью по всей России пройдет реформа такси. Нововведения, направленные на повышение безопасности пассажиров такси, скажется на кошельках самих пользователей — цены на поездки могут вырасти в полтора раза.