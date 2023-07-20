Поездки на такси могут подорожать в полтора раза из-за осенних нововведений

Поездки на такси могут подорожать в полтора раза из-за осенних нововведений
Фото: Baltphoto

Осенью по всей России пройдет реформа такси. Нововведения, направленные на повышение безопасности пассажиров такси, скажется на кошельках самих пользователей — цены на поездки могут вырасти в полтора раза.

В России осенью планируют ввести ряд ограничений для водителей такси. Нововведения повысят безопасность пассажиров, однако подстраиваться под новый закон владельцам бизнеса придется за счет своих клиентов. Как отмечает член Общественного Совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов, цены на поездки могут вырасти в полтора раза. Мнением поделилось издание «110км».

Водители начнут искать уловки, как обойти закон, который заставит владельцев такси перекрасить машины, оформить новый тип ОСАГО и пойти на другие неоплачиваемые государством «жертвы». «Помогать рублем» придется самим россиянам, считает эксперт.

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