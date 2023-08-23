Росприроднадзор потребовал от владельца «Серебряного кита» более 350 млн рублей

Если компания-владелец самостоятельно не выплатит средства, дойдет до суда. Причинен ущерб Неве.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало от владельца плавучего ресторана «Серебряный кит», частично затонувшего на территории Петербурга, возместить более 350 млн рублей вреда, причиненного Неве. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.

СЗМУ Росприроднадзора направило в адрес компании претензионное письмо. Если «Фарсэй» добровольно не выплатит деньги, то надзорное ведомство намерено добиваться этого через суд. «Серебряный кит» начал тонуть 27 марта. Судно уже длительное время пришвартовано на проспекте Обуховской Обороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге суд расторг договор водопользования с рестораном-дебаркадером «Серебряный кит». Объект портит облик города. Это стало главным аргументом.