Минпромторг: к 2035 году в России будут выпускать до 1,6 млн легковушек

Минпромторг: к 2035 году в России будут выпускать до 1,6 млн легковушек
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Также планируют наладить производство грузовиков. Его начнут развивать уже в 2024 году.

В Минпромторге заявили, что к 2024 году в России выпуск легковых автомобилей достигнет 700 тысяч авто, а к 2035 году может достичь 1,6 млн штук. Об этом в ведомстве сообщили журналистам со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

Как сообщает ТАСС, в Минпромторге пояснили, что в приоритете выпуск легковушек с годовым уровнем производства в 2024 году в размере 0,7 млн единиц, в 2030 году — 1,4 млн штук, в 2035 году — 1,6 млн штук. Кроме того, в 2024 году в России хотят произвести 81 тысячу грузовиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в создание грузовиков и электромобилей в Петербурге инвестируют 35 миллиардов рублей. Такую сумму планирует предоставить концерн ВКО «Алмаз-Антей».

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