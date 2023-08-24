В Петербурге возобновили снос Дома Басевича

В Петербурге возобновили снос Дома Басевича
Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

Здание начали сносить в мае. Активисты подали апелляцию.

Петербургские градозащитники заявили о возобновлении строительных работ вокруг корпуса Дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Рабочие начали сносить самый ценный корпус, лицевой. Недавно состоялся осмотр здания в рамках назначенной ранее судебной экспертизы.

Как сообщает Restate, на данный момент в Северной столице рассматривают апелляцию на признание дом Басевича объектом культурного наследия, она была подана активистами. Дом Басевича начали сносить в мае 2023 года. Несколько лет по поводу него судились градозащитники и городская администрация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге градозащитники дома Басевича оказались под судом. Троих правозащитников дома Басевича арестовали за мелкое хулиганство. Такой приговор вынес Петроградский районный суд.

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