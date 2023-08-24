В США санкционный список пополнили лагерем «Артек» и 11 физлицами

США внесли в санкционный список лагерь «Артек», в том числе его директора. Также там оказалась мать Рамзана Кадырова.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки добавило в санкционный список страны Международный детский центр «Артек». Данные об этом размещены в опубликованном заявлении ведомства.

Кроме того, в список были внесены 11 физических лиц, среди которых мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции были введены и против директора «Артека» Константина Федоренко. Ранее глава Белого дома Джо Байден в письменном заявлении объявлял о введении новых санкций против России в День независимости Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США пополнился список антироссийских санкций. Минфин США внес в санкционный список по РФ российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.