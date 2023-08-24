Пенсионерка лишилась 2,4 млн рублей после звонка «сотрудника ФСБ»

Пенсионерка лишилась 2,4 млн рублей после звонка «сотрудника ФСБ»
Фото: Baltphoto

Аферист выманил у петербургской пенсионерки крупную сумму, прикинувшись «сотрудником ФСБ». Возбуждено уголовное дело.

В среду, 23 августа, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась местная жительница 1937 года рождения и сообщила, что стала жертвой мошенников. Ранее, 12 августа, ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником ФСБ.

Как стало известно Gazeta.SPb, аферист заверил старушку в том, что все ее сбережения подлежат перепроверке на подлинность. Женщина сняла все свои деньги и у парадной на проспекте Металлистов передала их неизвестной девушке. Сумма ущерба составила 2,4 млн рублей. Теперь правоохранители будут искать женщину со светлыми волосами в темной одежде. Записи с камер видеонаблюдения изъяты и просмотрены. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилая петербурженка выкинула в окно полмиллиона рублей после уговоров мошенников.

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