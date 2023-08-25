Ожог кипятком, удар током и отравление: четыре ребенка попали в реанимацию в Петербурге

В Петербурге за два дня четыре ребенка попали в реанимацию после получения тяжелых бытовых травм и отравлений.

Как стало известно Gazeta.SPb, 23 августа трехлетний мальчик по недосмотру матери опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил ожоги лица, шеи, груди, живота и рук второй степени. Малыша в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

В тот же день двухлетний мальчик разобрал включенный в сеть переходник, и его ударило током. Ребенок начал синеть, его в состоянии клинической смерти доставили в отделение анестезиологии-реанимации. Врачи поставили диагноз: электротравма груди, постреанимационная болезнь, осложнение полиорганной недостаточности и отек мозга.

Кроме того, 24 августа два петербургских школьника получили отравление. В первом случае десятиклассница приняла неопределенное количество таблеток, а во втором девятиклассник отравился этанолом. Оба подростка находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе восьмилетний мальчик случайно поджег на себе одежду во время игры с горящей палкой. Ребенок получил ожоги 60% тела, его доставили в реанимацию.