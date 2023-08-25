Суд признал банкротом крупнейший рыбокомбинат Петербурга

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (РОК-1).

Предприятие брало кредиты на осуществление своей деятельности, однако сумма заема превысила 3,9 миллиардов рублей и кредиторы пришли к выводу, что РОК-1 не сможет выплатить необходимую сумму из-за накопившихся проблем. По информации «Делового Петербурга», «Рыбообрабатывающий комбинат» испытывал высокую кредитную нагрузку на фоне роста себестоимости продукции и снижения спроса на нее.

В результате кредиторы по итогам голосования решили продать активы, и 25 августа суд Петербурга признал крупнейший рыбокомбинат банкротом. Стоит также отметить, что Группа РОК-1 реализует свою деятельность под несколькими брендами и имеет шесть дочерних компаний, в отношении которых также возбуждены дела о банкротстве.

Напомним, в середине августа аналитики отметили, что в Петербурге замедлились темпы роста банкротств.