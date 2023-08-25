Угроза ядерной войны существует

Угроза ядерной войны существует — считает академик РАН, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Основанный в 1967 году Институт США и Канады Российской Академии наук (ИСКРАН), носящий с прошлого года имя своего основателя и первого руководителя академика Г.А. Арбатова, является одним из крупнейших научных центров по выработке рекомендаций по вопросам внутренней, внешней и военной политики. Комплексные военно-стратегические исследования, проводимые в институте, напрямую связаны с определением стратегических интересов России на мировой арене. Ученые, в сотрудничестве с представителями вооруженных сил, изучают военные доктрины и концепции, вопросы расширения НАТО, проблемы международной безопасности и ядерного сдерживания.

Эксперт в области международных отношений и военной политики США и России, Сергей Михайлович Рогов в 1995-2015 годах возглавлял ИСКРАН. В начале 70х годов прошлого века аспирант Сергей Рогов был свидетелем и участником процесса начала разрядки в советско-американских отношениях.

После Карибского кризиса, когда мир стоял на пороге ядерной войны, постепенно в руководстве стран пришло понимание, что путь дальнейшего роста количества ядерного оружия ведет в никуда. Ядерное сдерживание предполагает, что наличие у страны ядерного оружия гарантирует ее безопасность и защиту от нападения, так как вслед за нападением последует ядерный ответ.

Разрушительные потенциалы стран стали сопоставимы, и США признали СССР равным себе в военно-стратегической сфере. 26 мая 1972 года в Москве генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон подписали Договор по противоракетной обороне и Соглашение об ограничении стратегических вооружений.

После распада Советского Союза американское руководство приложило немало усилий, чтобы ядерное оружие, которое располагалось на территории Украины, было уничтожено или возвращено в Россию. Объяснялось это чисто прагматическими задачами – не допустить появления еще одной ядерной державы. Американцам удалось добиться своего — Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Сегодня фактически прекратились российско-американские переговоры по стратегическим вопросам. Политические элиты, общественность мало задумываются о том, что такое ядерная война. А она будет означать для всего человечества опустошительные последствия.

К сожалению, очевидно, что военная напряжённость между США и НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой, очень высокая. Существует глобальная военная угроза. И надо искать различные варианты, что бы не допустить перерастания военной напряжённости в прямой военный конфликт, который может обернуться ядерной войной. Дальнейшая эскалация может привести к применению стратегических ядерных сил, что будет означать гибель и России, и Америки, и Европы. Россия – ядерная сверхдержава, ядерная война с нами – самоубийство. На Западе это понимают, но нужно свести к минимуму любые риски.

Подробнее: Академик Сергей Рогов: о военных угрозах России от Речи Посполитой до НАТО — Аргументы Недели (argumenti.ru)