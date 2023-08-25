Арест Трампа длиною в 20 минут: что это было и в чем обвиняют экс-президента США

В пятницу, 25 августа, бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в Атланте по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Экс-глава государства добровольно сдался властям, провел в тюрьме округа Фултон 20 минут и вышел под залог в 200 тысяч долларов. Что это было и в чем обвиняют Трампа – в материале Gazeta.SPb.

Бывший американский президент во время ареста прошел стандартную процедуру: у него сняли отпечатки пальцев, измерили рост и вес, а также сфотографировали на магшот (тюремный снимок). После этого его отпустили под залог – соответствующее соглашение адвокаты Трампа заключили еще до его сдачи властям. Об этом сообщает CNN.

Выйдя из тюрьмы, экс-президент заявил, что произошедшее является пародией на правосудие. По его словам, он не сделал ничего плохого, и все об этом знают.

К слову, минувший арест сделал достоянием общественности вес Трампа. В материалах тюрьмы округа Фултон сказано, что политик весит 97,5 килограмма при росте 190,5 сантиметра. Кроме того, Трамп стал первым президентом США, у которого есть магшот.

Арест экс-главы государства проходил по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия в 2020 году. Тогда он не согласился с результатами подсчета голосов и потребовал аннулировать итоги выборов в этом штате. Всего ему вменяют более десяти эпизодов возможного влияния на электоральную процедуру. Свою вину Трамп отрицает и продолжает настаивать на том, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.

Накануне сдачи властям штата политик заявил, что с гордостью пойдет под арест, потому что «никто никогда так не боролся за честные выборы, как президент Дональд Трамп».

Отметим, что арест в Джорджии стал уже четвертым для экс-президента в этом году. В первый раз его «взяли» по обвинению в финансовых махинациях при выплатах бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, во второй – по делу о секретных документах и в третий – по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.