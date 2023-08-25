В Москве не поддержали поправки петербуржцев в закон о КРТ

Комиссия Совета законодателей по жилищной политике и жилищно–коммунальному хозяйству раскритиковала поправки закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), предложенные Общественным штабом в Санкт-Петербурге.

Резонансный закон возмутил горожан в прошлом году, поскольку нуждался в доработке. После обсуждений инициативы в Общественном штабе по вопросам КРТ, депутаты Законодательного собрания Северной столицы подготовили перечень поправок в федеральный закон, которые бы закрыли существующие «бреши» и удовлетворил запросы горожан.

Так, петербуржцы хотели на законодательном уровне получить равнозначное жилье в том же районе, взамен старого и сохранить места в школах, где учились их дети. Однако идеи жителей города на Неве не нашли поддержки в Москве. Комиссия Совета законодателей отметила, что поправки не вписываются в существующие федеральные законы и противоречат им.

В частности, члены комиссии не одобрили положение, согласно которому несовершеннолетние, инвалиды и недееспособные граждане, являющиеся собственниками жилья под «реновацию», должны получить равноценное денежное возмещение в случае переселения. Согласно действующему законодательству, такие горожане могут получить только другие квартиры. Кроме того, в Москве остались недовольны отсутствием аналитических и статистических материалов, которые бы позволили считать необходимым внесения поправок в закон о КРТ.

«На федеральном уровне есть свое видение вопросов, и наша задача — донести до коллег нашу городскую проблематику», — цитирует «Деловой Петербург» председатель бюджетно–финансового комитета Законодательного собрания города Дениса Четырбока.

Напомним, в августе 2022 года власти Петербурга приняли закон о КРТ, согласно которому все дома, построенные в период с 1957–1970 годов, могут быть снесены и застроены многоэтажками. При этом жители квартир могли не получить равного по стоимости и удобству жилья и оказаться на окраинах города. Закон вызвал широкий общественный резонанс, вынудив представителей власти отложить «реновацию» и внести изменения в инициативу.

Ранее суд Петербурга признал незаконным отказ комитета по инвестициям предоставить компании участок земли, отведенный под КРТ.