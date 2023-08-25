Смольный планирует потратить почти миллион рублей на станции контроля загрязнения воздуха

Смольный планирует потратить почти миллион рублей на станции контроля загрязнения воздуха
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Власти Санкт-Петербурга выделят 900 миллионов рублей из городского бюджета на модернизацию автоматических станций мониторинга атмосферы и городского воздуха.

В 2023 году планируется закупить девять станций контроля воздух. На эти цели Смольный выделил 300 миллионов рублей. В 2024 -2025 году также будут докуплены еще 16 станций, общая стоимость которых составит 600 миллионов рублей.

По информации «Комерсанта», на данный момент в Северной столице работают 25 автоматических станций, которые могут измерить максимум 6 параметров загрязнения воздуха. Их обновленные версии смогут увеличить данный показатель до 2-27.

Кроме того, как отметили в комитете по природопользованию, покупка новых станций происходит в рамках «Плана действий по реализации «Основ государственной политики в области экологического развития»», который прописан до 2030 года.

Ранее представители Смольного заявили о планах расселить 60 тысяч коммунальных квартир. Для достижения цели ежегодно выделяются миллиарды рублей.

загрязнение воздуха новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный планирует потратить почти миллион рублей на станции контроля ...
Синодальная комиссия признала сложным вопрос о канонизации Суворова
Покинувший Россию Даня Милохин оказался в дубайской тюрьме за несоблюдение ПДД
Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до конца года
Около половины россиян начали чаще смотреть отечественные фильмы
Суперлуние в конце августа вызвало беспокойство ученых
«Зенит» и «ЦСК» приостановили переговоры по трансферу Алексея Сутормина
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут почти на 5% в 2024 году