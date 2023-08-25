Смольный планирует потратить почти миллион рублей на станции контроля загрязнения воздуха

Власти Санкт-Петербурга выделят 900 миллионов рублей из городского бюджета на модернизацию автоматических станций мониторинга атмосферы и городского воздуха.

В 2023 году планируется закупить девять станций контроля воздух. На эти цели Смольный выделил 300 миллионов рублей. В 2024 -2025 году также будут докуплены еще 16 станций, общая стоимость которых составит 600 миллионов рублей.

По информации «Комерсанта», на данный момент в Северной столице работают 25 автоматических станций, которые могут измерить максимум 6 параметров загрязнения воздуха. Их обновленные версии смогут увеличить данный показатель до 2-27.

Кроме того, как отметили в комитете по природопользованию, покупка новых станций происходит в рамках «Плана действий по реализации «Основ государственной политики в области экологического развития»», который прописан до 2030 года.

Ранее представители Смольного заявили о планах расселить 60 тысяч коммунальных квартир. Для достижения цели ежегодно выделяются миллиарды рублей.