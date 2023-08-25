ФАС проверит жалобы россиян на плату за раздачу мобильного интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о жалобах абонентов на платную раздачу интернета с устройств и собирается проверить мобильных операторов.

По информации РБК, ФАС уже анализирует жалобы россиян и направила запрос операторам с целью выяснить все обстоятельства. Отмечается, что плату за раздачу интернета начали брать сразу несколько российских мобильных операторов, хотя раньше режим модема был бесплатным. При этом нововведение распространяется и на новых и на старых абонентов.

Стоимость за раздачу интернета может варьироваться в зависимости от установленного тарифа и оператора. Например, пользователи МТС платят 49 рублей за 50 гигабайт с ограничением на сутки. Источник также отмечает, что у абонентов «Билайн» подобные тарифные планы существуют с 2019 года и жалобы на опцию не поступают. В случае, если ФАС выявит нарушение антимонопольного законодательства, будут приняты «меры реагирования».

Ранее ФАС начала проверку производителей мяса птицы и кормов из-за высоких цен.