ФАС проверит производителей мяса птицы и кормов из-за высоких цен

Проверка затронет также корма для животных. Изучат и цены на ветеринарные препараты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла на контроль производителей мяса птицы и кормов из-за завышения цен. Будет изучаться обоснованность ценообразования на мясо птицы и корма. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.

Так, проверка затронет трех крупнейших производителей мяса птицы. Два предприятия уже получили предписания. Также служба изучит отрасль переработки сырого молока в регионах. Анализ ФАС коснется и ценообразования на корма для животных и ветеринарные препараты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на продукты могут вырасти до 20%. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава комитета по экономике отделения организации «Опора России» в Москве Алексей Каневский. Подорожание произойдет в два этапа: сначала на 10%, а потом – на 20%.