Строительство кадетского корпуса СК в Петергофе завершится осенью

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе.

Изначально на территории комплекса располагались исторические здания, которые были отреставрированы и приспособлены к учебным занятиям. Одновременно с этим в Петергофе появились и новые здания, например, учебный корпус с актовым залом, столовой и спорткомплексом. С нуля построили и здание общежития, которое может вместить около 420 человек.

Напомним, реставрация уже существующих зданий началась летом 2022 года, а завершить строительство планируется в сентябре текущего года. Кроме того, РЕН ТВ сообщает, что дизайн всех объектов был подобран так, чтобы сохранить дух времени, однако внутри корпусов располагается удобная и современная мебель.

Ранее Власти Петербурга заявили о желании отреставрировать Царский вокзал в Пушкине.