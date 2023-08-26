Строительство кадетского корпуса СК в Петергофе завершится осенью

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе.

Изначально на территории комплекса располагались исторические здания, которые были отреставрированы и приспособлены к учебным занятиям. Одновременно с этим в Петергофе появились и новые здания, например, учебный корпус с актовым залом, столовой и спорткомплексом. С нуля построили и здание общежития, которое может вместить около 420 человек.

Напомним, реставрация уже существующих зданий началась летом 2022 года, а завершить строительство планируется в сентябре текущего года. Кроме того, РЕН ТВ сообщает, что дизайн всех объектов был подобран так, чтобы сохранить дух времени, однако внутри корпусов располагается удобная и современная мебель.

Ранее Власти Петербурга заявили о желании отреставрировать Царский вокзал в Пушкине.

кадетский корпус новости СПб петергоф реставрация


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Строительство кадетского корпуса СК в Петергофе завершится осенью
Последние выходные лета в Петербурге будут теплыми и солнечными
Налоговые поступления в бюджет Петербурга сократились на 7%
ФАС проверит жалобы россиян на плату за раздачу мобильного интернета
Жителям Васильевского острова напомнили о запуске платной парковки в ноябре
Эксперт Юденков спрогнозировал возврата курса доллара к отметке в 80 рублей ...
Смольный планирует потратить почти миллион рублей на станции контроля ...
Синодальная комиссия признала сложным вопрос о канонизации Суворова