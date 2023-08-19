В Пушкине хотят отреставрировать Царский вокзал

Особое внимание уделят росписям внутри здания. Об этом заявили в Смольном.

В Пушкине под Петербургом планируют отреставрировать Царский вокзал. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Зданию планируют вернуть исторический облик и провести ремонтные работы на перроне. В сообщении отмечается, что реставраторы уделят особое внимание росписи внутри вокзала. Первым этапом станет комплексное исследование территории. Кроме того, ведутся поиски спонсора для реализации проекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что железнодорожный вокзал станции Горская попал в список выявленных «культурных» объектов. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) взял под охрану историческое здание вокзала Сестрорецкой ветки Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги.