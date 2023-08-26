София Ротару отдала «проблемную» квартиру в Москве и улетела в Италию

Советская и украинская эстрадная певица София Ротару не смогла продать недвижимость в России, поэтому решила «отделаться» от нее, переписав на помощницу и давнюю поклонницу. Сама артистка при этом отправилась за границу.

После долгих месяцев молчания исполнительница хита «Я назову планету» опубликовала в соцсетях фотографию с сыном в честь его 53-го дня рождения. Верные фанаты стали строить догадки о местонахождении Ротару, поскольку известно, что наследник с семьей давно уехал за рубеж. Саму же 73-летнюю артистку полгода назад видели в элитном поселке недалеко от Киева. Однако, как оказалось, фото звезда советской эстрады опубликовала старое, вероятно, чтобы скрыть свое реальное месторасположение.

Несмотря на данный факт, представители шоу-бизнеса рассказывают о воссоединении Ротару с сыном, внуком и невесткой в Италии, где певица ранее купила домик. Заграничная недвижимость оформлена на сына знаменитости Руслана Евдокименко. Сам он живет там с женой и своим 29-летним сыном уже некоторое время. А теперь, по словам инсайдеров, к ним присоединилась и звездная родственница.

«По слухам Ротару сейчас действительно с семьей в Италии», — цитирует Kp.ru продюсера Илью Саглиани.

Кроме того, он отметил, что домик в Италии – не единственный объект заграничной недвижимости, которым владеет исполнительница, но ее мысли занимает московская квартира, стоимость которой эксперты оценивают в 60 миллионов рублей. На данный момент коммунальные платежи за жилье оплачивает помощница Ротару и ее преданная поклонница. При этом квартира доставляет некоторые проблемы знаменитости, поскольку покупать ее никто не хочет, а заниматься продажей дистанционной ей не помогают даже российские коллеги.

В итоге Ротару решила избавиться от недвижимости в Москве, переписав ее на помощницу. Стоит также рассказать и о другой «проблемной» недвижимости артистки в России. Дело в том, что у Ротару есть дом в пригороде Ялты, который считают ее наследием и памятью о муже. Ее артиста продавать не спешит, в отличие от гостиницы, которая не может найти своего покупателя уже больше пяти лет.

Напомним, год назад Ротару тяжело перенесла COVID-19. Артистка смогла вылечиться, но рассказала, что продолжает страдать от осложнений.