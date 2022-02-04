У Софии Ротару начались осложнения из-за заражения «омикроном»

У Софии Ротару начались осложнения из-за заражения &#171;омикроном&#187;
София Ротару переболела «омикроном». Фото: скриншот Instagram

Советская и российская певица София Ротару рассказала, как перенесла COVID-19. Ее настигла новая мутация вируса.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что у нее выявили омикрон-штамм, болезнь длилась на протяжении двух недель, и они дались ей довольно тяжело. Сейчас Ротару пытается восстановиться, а помогают ей в этом врачи.

«Коронавирус побежден, но не без осложнений», — написала певица.

Ротару добавила, что «ситуация под контролем», но для восстановления ей нужно время и силы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что София Ротару лишилась огромных сумм в связи с пандемией, которая не дает работать звездам. Из-за коронавируса артистка лишились 42 миллионов рублей. Ее директор отмечал, что частное выступление артистки стоит как минимум 100 тысяч евро, таковых в месяц может быть до трех.

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