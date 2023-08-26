Немецкая группа Dschinghis Khan спела песню о Петербурге в Царском Селе

Авторы популярной песни Moskau немецкая группа Dschinghis Khan спели песню о Санкт-Петербурге во время Петровского бала в Царском Селе.

Мировая премьера нового музыкального творения Dschinghis Khan впервые прозвучала на Петровских ассамблеях 25 августа. Немецкий коллектив стал сюрпризом для всех участников мероприятия, а их песня про Петербург произвела впечатление на зриелей.

«Они создали новое музыкальное произведение, и за это мы им очень благодарны», — цитирует ТАСС руководитель Петровского бала Ханс-Йоахим Фрай.

Композиция написана на мотив русского романса «Дорогой длинною» авторства Бориса Фомина. В тексте песни речь идет о празднике в городе, а куплет был исполнен на русском и немецком языках. Сами артисты вышли на сцену в костюмах, стилизованных под наряды 18-го века.

Ранее стало известно, что новый театральный сезон в Петербурге пройдет под знаком 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.