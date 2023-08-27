Петербургским первоклассникам бесплатно покажут кино

Петербургским первоклассникам бесплатно покажут кино
Фото: Baltphoto

В Петербурге ученики первого класса смогут весь сентябрь смотреть кино бесплатно в кинотеатрах. Показы пройдут в рамках акции «ПервоКлассный выходной».

Весь сентябрь петербургские кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы ученикам первого класса. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Кинопоказы пройдут в рамках акции «ПервоКлассный выходной», которая приурочена ко Дню знаний. Фильмы первоклашкам будут показывать со 2 по 30 сентября включительно. Об акции в Смольном рассказали 27 августа, в День российского кино. Петербуржцам напомнили, что в городе на Неве снимали такие знаковые фильмы, как «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Брат» Алексея Балабанова, «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме поддержали инициативу о выплате 20 тысяч рублей родителям школьников.

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Петербургским первоклассникам бесплатно покажут кино
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