Петербургским первоклассникам бесплатно покажут кино

В Петербурге ученики первого класса смогут весь сентябрь смотреть кино бесплатно в кинотеатрах. Показы пройдут в рамках акции «ПервоКлассный выходной».

Весь сентябрь петербургские кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы ученикам первого класса. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Кинопоказы пройдут в рамках акции «ПервоКлассный выходной», которая приурочена ко Дню знаний. Фильмы первоклашкам будут показывать со 2 по 30 сентября включительно. Об акции в Смольном рассказали 27 августа, в День российского кино. Петербуржцам напомнили, что в городе на Неве снимали такие знаковые фильмы, как «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Брат» Алексея Балабанова, «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова и другие.

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