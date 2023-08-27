Умерла советская балерина Светлана Адырхаева

Балерина Светлана Адырхаева умерла после продолжительной болезни. О дне прощания рассказали в Большом театре.

В возрасте 85 лет умерла после продолжительной болезни народная артистка СССР Светлана Адырхаева, балерина Большого театра (1960-88) и педагог балетной труппы (2001-23). Информацией об этом поделились в пресс-службе Большого театра.

В сообщении отмечается, что церемония прощания с артисткой состоится 30 августа в 11:00 в Большом театре. Ранее, 20 июля, по случаю юбилея балерины был поставлен спектакль. Ъудожественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев отметил, что вся жизнь Светланы Дзантемировны была связана с Большим театром.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер народный артист Игорь Ясулович. Причины смерти не разглашаются. Также неизвестно, в каком формате пройдет церемония прощания.